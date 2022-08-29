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Кремль гарантує безпеку експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, - Пєсков

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Понеділок 29 серпня 2022 13:37
Кремль гарантує безпеку експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, - Пєсков Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Росія заявила про гарантію безпеки експертам МАГАТЕ під час пересування по тимчасово окупованій території поруч з ЗАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"У тій частині, яка стосується території, підконтрольної Росії, природно, там буде забезпечена безпека на необхідному рівні з урахуванням тих ризиків, які постійно там превалюють і пов'язані з безперервним обстрілом українською стороною", - заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Як відзначив речник, експерти потраплять на територію станції через підконтрольну Україні територію, де за безпеку відповідатиме Київ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія вже почала розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ.

Очікується, що місія МАГАТЕ хоче відвідати атомну електростанцію до 5 вересня.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, місія повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС.

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