Кремль мілітаризує росіян для затяжної війни в Європі, - ISW

Зазначається, що влада Росії озвучує наративи, якими намагається дедалі більше мілітаризувати власне суспільство у довгостроковій перспективі.

В якості прикладу цієї кампанії, в ISW послалися на інтерв'ю російського державного журналіста Павла Зарубіна. У неділю, 20 квітня, він попросив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова прокоментувати рекомендацію керівництва ЄС до європейських лідерів та чиновників утриматися від відвідування параду Перемоги 9 травня у Москві.

У відповідь Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "зробить усе можливе, щоб ця ідеологія більше не підняла голову" і що вона знищить нацизм "раз і назавжди".

В ISW такі заяви очільника російського МЗС назвали частиною давньої інформаційної кампанії Кремля, яка апелює до перемоги СРСР над нацистською Німеччиною та ширшого міфу про "Велику Вітчизняну війну", щоб очорнити Європу та НАТО.

Ці заходи спрямовані на посилення негативних настроїв серед росіян та на мобілізацію підтримки мілітаризації суспільства у довгостроковій перспективі.

"Кремль раніше уже використовував цей міф, щоб переконати росіян у тому, що їхні соціальні та економічні жертви на підтримку війни проти України, можуть забезпечити тотальну перемогу", - йдеться у звіті.

В Інституті нагадали, що президент Росії Володимир Путін та інші високопосадовці Кремля, регулярно використовують розпливчастий термін "денацифікація", маючи під ним на увазі зміну влади в Україні та встановлення там проросійського маріонеткового режиму.

Аналітики також нагадали слова Путіна, що український уряд нібито контролюють нацисти як привід для повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Кремль дедалі частіше застосовує аналогічну тактику щодо Фінляндії та колишніх республік СРСР, включно з Естонією та Молдовою. Москва намагається виправдати спроби контролювати незалежні держави та підготувати інформаційне підґрунтя для потенційної майбутньої агресії Росії", - переконані в ISW.