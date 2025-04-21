Кремль милитаризирует россиян для затяжной войны в Европе, - ISW

Отмечается, что власти России озвучивают нарративы, которыми пытаются все больше милитаризировать свое общество в долгосрочной перспективе.

В качестве примера этой кампании, в ISW сослались на интервью российского государственного журналиста Павла Зарубина. В воскресенье, 20 апреля, он попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова прокомментировать рекомендацию руководства ЕС к европейским лидерам и чиновникам воздержаться от посещения парада Победы 9 мая в Москве.

В ответ Лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "сделает все возможное, чтобы эта идеология больше не подняла голову" и что она уничтожит нацизм "раз и навсегда".

В ISW такие заявления главы российского МИД назвали частью давней информационной кампании Кремля, которая апеллирует к победе СССР над нацистской Германией и более широкого мифа о "Великой Отечественной войне", чтобы очернить Европу и НАТО.

Эти меры направлены на усиление негативных настроений среди россиян и на мобилизацию поддержки милитаризации общества в долгосрочной перспективе.

"Кремль ранее уже использовал этот миф, чтобы убедить россиян в том, что их социальные и экономические жертвы в поддержку войны против Украины, могут обеспечить тотальную победу", - говорится в отчете.

В Институте напомнили, что президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля, регулярно используют расплывчатый термин "денацификация", имея под ним в виду смену власти в Украине и установление там пророссийского марионеточного режима.

Аналитики также напомнили слова Путина о том, что украинское правительство якобы контролируют нацисты как повод для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Кремль все чаще применяет аналогичную тактику в отношении Финляндии и бывших республик СССР, включая Эстонию и Молдову. Москва пытается оправдать попытки контролировать независимые государства и подготовить информационную почву для потенциальной будущей агрессии России", - убеждены в ISW.