Кремль дедалі більше залежить від Китаю: газ іде за заниженими цінами

Росія очікує, що продажі природного газу до Китаю будуть менш вигідними, ніж поставки до Європи. Це підкреслює вразливість Кремля через зростаючу залежність від азіатського ринку.

За даними Мінекономіки РФ, протягом найближчих трьох років ціна газу для Китаю буде щонайменше на 27% нижчою, ніж для Туреччини і решти клієнтів у Європі. У 2025 році розрив цін досягне 38%.

Китай не компенсував втрат

Прогнози показують, що розворот у бік Китаю не зміг компенсувати втрату більшості європейських ринків. До повномасштабного вторгнення в Україну саме експорт західними газопроводами був найбільшим джерелом доходів "Газпрому".

Тепер, після укладення нового великого контракту, компанія стає ще більш залежною від китайського напрямку.

Прогноз цін і поставок

"Ціни для Китаю об'єктивно нижчі, ніж для Європи, тому що родовища, які живлять азіатський маршрут, розташовані ближче до клієнта", - заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Цього року експортні поставки до Китаю оцінюються в 248,7 долара за тисячу кубометрів проти 401,9 долара для західних ринків (без урахування країн колишнього СРСР).

Зростання обсягів поставок

У 2025 році поставки газопроводом "Сила Сибіру" збільшаться більш ніж на п'яту частину і досягнуть проєктної потужності в 38 млрд кубометрів на рік. Раніше у вересні "Газпром" і China National Petroleum Corp. підписали комерційну угоду про збільшення прокачування ще на 6 млрд кубометрів на рік.

Компанії також домовилися розширити щорічні поставки так званим Далекосхідним маршрутом з 10 до 12 млрд кубометрів, починаючи з 2027 року.

Новий контракт "Сила Сибіру-2"

Великим проривом для "Газпрому" став "юридично зобов'язуючий" меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" через Монголію. Він може забезпечити прокачування до 50 млрд кубометрів газу на рік протягом 30 років.

Володимир Путін заявив, що формула ціни за цим маршрутом нібито буде ринковою, проте деталей поки не розкрили.

Залишки європейського експорту

Для порівняння: до Туреччини торік "Газпром" експортував понад 21 млрд кубометрів, а ще близько 16 млрд кубометрів поставив у кілька дружніх країн Європи через "Турецький потік". Це останній діючий маршрут поставок газу в регіон.