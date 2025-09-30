Кремль все больше зависит от Китая: газ идет по заниженным ценам

Россия ожидает, что продажи природного газа в Китай будут менее выгодными, чем поставки в Европу. Это подчеркивает уязвимость Кремля из-за растущей зависимости от азиатского рынка.

По данным Минэкономики РФ, в течение ближайших трех лет цена газа для Китая будет как минимум на 27% ниже, чем для Турции и оставшихся клиентов в Европе. В 2025 году разрыв цен достигнет 38%.

Китай не компенсировал потери

Прогнозы показывают, что разворот в сторону Китая не смог компенсировать утрату большинства европейских рынков. До полномасштабного вторжения в Украину именно экспорт по западным газопроводам был крупнейшим источником доходов "Газпрома".

Теперь, после заключения нового крупного контракта, компания становится еще более зависимой от китайского направления.

Прогноз цен и поставок

"Цены для Китая объективно ниже, чем для Европы, потому что месторождения, которые питают азиатский маршрут, расположены ближе к клиенту", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В этом году экспортные поставки в Китай оцениваются в 248,7 доллара за тысячу кубометров против 401,9 доллара для западных рынков (без учета стран бывшего СССР).

Рост объемов поставок

В 2025 году поставки по газопроводу "Сила Сибири" увеличатся более чем на пятую часть и достигнут проектной мощности в 38 млрд кубометров в год. Ранее в сентябре "Газпром" и China National Petroleum Corp. подписали коммерческое соглашение об увеличении прокачки еще на 6 млрд кубометров в год.

Компании также договорились расширить ежегодные поставки по так называемому Дальневосточному маршруту с 10 до 12 млрд кубометров, начиная с 2027 года.

Новый контракт "Сила Сибири-2"

Крупным прорывом для "Газпрома" стал "юридически обязывающий" меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию. Он может обеспечить прокачку до 50 млрд кубометров газа в год на протяжении 30 лет.

Владимир Путин заявил, что формула цены по этому маршруту якобы будет рыночной, однако деталей пока не раскрыли.

Остатки европейского экспорта

Для сравнения: в Турцию в прошлом году "Газпром" экспортировал свыше 21 млрд кубометров, а еще около 16 млрд кубометров поставил в несколько дружественных стран Европы через "Турецкий поток". Это последний действующий маршрут поставок газа в регион.