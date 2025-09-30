Кремль все больше зависит от Китая: газ идет по заниженным ценам

Новый контракт с Китаем не компенсирует падение доходов. Кремль теряет прибыль после вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Россия ожидает, что продажи природного газа в Китай будут менее выгодными, чем поставки в Европу. Это подчеркивает уязвимость Кремля из-за растущей зависимости от азиатского рынка.
По данным Минэкономики РФ, в течение ближайших трех лет цена газа для Китая будет как минимум на 27% ниже, чем для Турции и оставшихся клиентов в Европе. В 2025 году разрыв цен достигнет 38%.
Прогнозы показывают, что разворот в сторону Китая не смог компенсировать утрату большинства европейских рынков. До полномасштабного вторжения в Украину именно экспорт по западным газопроводам был крупнейшим источником доходов "Газпрома".
Теперь, после заключения нового крупного контракта, компания становится еще более зависимой от китайского направления.
"Цены для Китая объективно ниже, чем для Европы, потому что месторождения, которые питают азиатский маршрут, расположены ближе к клиенту", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
В этом году экспортные поставки в Китай оцениваются в 248,7 доллара за тысячу кубометров против 401,9 доллара для западных рынков (без учета стран бывшего СССР).
В 2025 году поставки по газопроводу "Сила Сибири" увеличатся более чем на пятую часть и достигнут проектной мощности в 38 млрд кубометров в год. Ранее в сентябре "Газпром" и China National Petroleum Corp. подписали коммерческое соглашение об увеличении прокачки еще на 6 млрд кубометров в год.
Компании также договорились расширить ежегодные поставки по так называемому Дальневосточному маршруту с 10 до 12 млрд кубометров, начиная с 2027 года.
Крупным прорывом для "Газпрома" стал "юридически обязывающий" меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию. Он может обеспечить прокачку до 50 млрд кубометров газа в год на протяжении 30 лет.
Владимир Путин заявил, что формула цены по этому маршруту якобы будет рыночной, однако деталей пока не раскрыли.
Для сравнения: в Турцию в прошлом году "Газпром" экспортировал свыше 21 млрд кубометров, а еще около 16 млрд кубометров поставил в несколько дружественных стран Европы через "Турецкий поток". Это последний действующий маршрут поставок газа в регион.
В начале сентября российский "Газпром" объявил о подписании "меморандума" о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай через Монголию
Китай является крупнейшим спонсором войны против Украины. Его закупки сырья на территории России помогают Путину поддерживать военную машину.