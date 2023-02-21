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Кремль не давав жодних гарантій безпеки щодо візиту Байдена до Києва, - Салліван

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Вівторок 21 лютого 2023 15:40
Кремль не давав жодних гарантій безпеки щодо візиту Байдена до Києва, - Салліван Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росію попередили про візит президента США Джо Байдена до Києва, однак Кремль не надавав жодних гарантій безпеки.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій", - заявив Салліван.

Водночас Росії також був повідомлений графік президента Байдена, аби не дивувати Кремль посиленням заходів безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США, 21 лютого, прибув Київ з неанонсованим візитом. Агентство розкривало усі подробиці його поїздки.

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