Кремль не давал никаких гарантий безопасности относительно визита Байдена в Киев, - Салливан
Россию предупредили о визите президента США Джо Байдена в Киев, однако Кремль не предоставлял никаких гарантий безопасности.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий", - заявил Салливан.
В то же время России также был сообщен график президента Байдена, чтобы не удивлять Кремль усилением мер безопасности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США, 21 февраля, прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Агентство раскрывало все подробности его поездки.
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