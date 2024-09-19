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Кремль боїться реакції росіян на українські удари вглиб їхньої території, - джерела

Фото: Кремль боїться реакції росіян на українські удари (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Кремль боїться реакції населення на удари України вглиб Росії. Ця тема є болючою для оточення Володимира Путіна.

За словами співрозмовників РБК-Україна, рішення щодо ударів вглиб РФ все ж буде прийнято, і це неабияк дратує росіян. Окрім вирішення суто воєнно-логістичних задач - суттєвого скорочення воєнного потенціалу агресорів - такі удари можуть викликати і невдоволення власне російського населення.

"Наша розвідка упевнена, що такі атаки на РФ можуть струснути їхнє населення, і це примусить башти Кремля щось там думати і виходити на переговори і якісь рішення. Звичайно, ми не знаємо, що в головах у росіян. Але істерика з того боку показує, що ми, певно, намацали болючу для них тему", - каже один зі співрозмовників видання.

Удари України вглиб РФ

Україна кілька місяців домагається дозволу від західних партнерів на те, щоб бити вглиб території Росії.

Днями президент України Володимир Зеленський розповідав, що тільки за минулий тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів. Також окупанти запустили близько 30 ракет. За його словами, дозвіл Заходу на далекобійність знизив би градус атак РФ по Україні.

До того ж радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи удар по складу в Торопці Тверській області для YouTube-каналу РБК-Україна, уточнював, що дозвіл на удари вглиб РФ дозволить суттєво збільшити кількість таких атак.

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