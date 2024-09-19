Кремль боїться реакції росіян на українські удари вглиб їхньої території, - джерела

За словами співрозмовників РБК-Україна, рішення щодо ударів вглиб РФ все ж буде прийнято, і це неабияк дратує росіян. Окрім вирішення суто воєнно-логістичних задач - суттєвого скорочення воєнного потенціалу агресорів - такі удари можуть викликати і невдоволення власне російського населення.

"Наша розвідка упевнена, що такі атаки на РФ можуть струснути їхнє населення, і це примусить башти Кремля щось там думати і виходити на переговори і якісь рішення. Звичайно, ми не знаємо, що в головах у росіян. Але істерика з того боку показує, що ми, певно, намацали болючу для них тему", - каже один зі співрозмовників видання.