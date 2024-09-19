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Кремль боится реакции россиян на украинские удары в глубь их территории, - источники

Фото: Кремль боится реакции россиян на украинские удары (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Кремль боится реакции населения на удары Украины в глубь России. Эта тема болезненна для окружения Владимира Путина.

По словам собеседников РБК-Украина, решение по ударам вглубь РФ все же будет принято, и это очень раздражает россиян. Кроме решения сугубо военно-логистических задач - существенного сокращения военного потенциала агрессоров - такие удары могут вызвать и недовольство собственно российского населения.

"Наша разведка уверена, что такие атаки на РФ могут встряхнуть их население, и это заставит башни Кремля что-то там думать и выходить на переговоры и какие-то решения. Конечно, мы не знаем, что у изголовья россиян. Но истерика с той стороны показывает, что мы, вероятно, нащупали болезненную для них тему", - говорит один из собеседников издания.

Удары Украины вглубь РФ

Украина несколько месяцев добивается разрешение от западных партнеров на то, чтобы бить вглубь территории России.

На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что только за прошлую неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов. Также оккупанты запустили около 30 ракет. По его словам, разрешение Запада на дальнобойность снизила бы градус атак РФ по Украине.

К тому же советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя удар по складу в Торопце Тверской области для YouTube-канала РБК-Украина, уточнял, что разрешение на удары вглубь РФ позволит существенно увеличить количество таких атак.

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