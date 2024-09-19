Кремль боится реакции россиян на украинские удары в глубь их территории, - источники

По словам собеседников РБК-Украина, решение по ударам вглубь РФ все же будет принято, и это очень раздражает россиян. Кроме решения сугубо военно-логистических задач - существенного сокращения военного потенциала агрессоров - такие удары могут вызвать и недовольство собственно российского населения.

"Наша разведка уверена, что такие атаки на РФ могут встряхнуть их население, и это заставит башни Кремля что-то там думать и выходить на переговоры и какие-то решения. Конечно, мы не знаем, что у изголовья россиян. Но истерика с той стороны показывает, что мы, вероятно, нащупали болезненную для них тему", - говорит один из собеседников издания.