Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі та заявив про продовження війни

Нагадаємо, у четвер, 22 січня, в Кремлі відбулась зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним, де також брали участь Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Вона тривала 3,5 години.

Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з диктатором. Попри заяви представників Вашингтона про те, що РФ нібито готова до миру, жодних ознак цього немає.

Також 22 січня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Давосі.

Як в Офісі президента України, так і сам Трамп висловились, що зустріч була гарною.