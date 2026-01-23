RU

Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны

Фото: помощник российского диктатора Юрий Ушаков (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби в пятницу, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, которые цитируют росСМИ.

По словам Ушакова, в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России  войдут представители руководства Минобороны страны. Ее будет возглавлять начальник ГРУ Игорь Костюков.

Ушаков отметил, что делегация получила от Путина "конкретные инструкции".

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Также помощник российского диктатора отметил: российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование.

По словам Ушакова, РФ и США договорились поддерживать плотные контакты "по украинской и другим темам".

 

 

Напомним, в четверг, 22 января, в Кремле состоялась встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным, где также участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Она длилась 3,5 часа.

Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с диктатором. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы готова к миру, никаких признаков этого нет.

Также 22 января президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе.

Как в Офисе президента Украины, так и сам Трамп высказались, что встреча была хорошей.

