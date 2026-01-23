Кремль анонсировал переговоры в Абу-Даби и заявил о продолжении войны

По словам Ушакова, в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России войдут представители руководства Минобороны страны. Ее будет возглавлять начальник ГРУ Игорь Костюков.

Ушаков отметил, что делегация получила от Путина "конкретные инструкции".

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Также помощник российского диктатора отметил: российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование.

По словам Ушакова, РФ и США договорились поддерживать плотные контакты "по украинской и другим темам".