В Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес

В городе Кременная Луганской области российские обстрелы привели к возгоранию леса. Отмечается, что пожар может перейти на частный сектор
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
В частности, возле Кременной произошло возгорание леса.
"В сеточном лесничестве города Кременная в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса. Есть угроза перехода огня на частный сектор", - говорится в сообщении.
Минимальное расстояние между домами и лесом составляет 7 м. Сейчас сотрудники ГСЧС пытаются локализовать пожар.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов.
Также мы писали, что обстрелы российских оккупантов спровоцировали пожары в Чернобыльской зоне на площади более 10 тысяч га.
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