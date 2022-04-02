У Кремінній внаслідок російських обстрілів загорівся ліс

У місті Кремінна Луганської області російські обстріли призвели до займання лісу. Зазначається, що пожежа може перейти на приватний сектор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"В сіточному лісництві міста Кремінна унаслідок ворожих обстрілів сталося займання лісу. Є загроза переходу вогню на приватний сектор", - йдеться у повідомленні. Мінімальна відстань між будинками та лісом становить 7 м. Наразі співробітники ДСНС намагаються локалізувати пожежу.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів.

Також ми писали, що обстріли російських окупантів спровокували пожежі в Чорнобильській зоні на площі понад 10 тисяч га.

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