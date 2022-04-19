В Кременной оккупанты разрушили еще 6 жилых домов, по Луганской области - 12

Чиновник отмечает, что больше всего разрушений за вчера припали именно на Кременную.

"Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем - пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос", - говорит глава ОВА.

Гайдай подчеркивает, что рашисты стреляли по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди.

Кроме того, в Рубежном оккупанты при обстрелах попали в квартиру. К счастью, обошлось без жертв, так как владельца жилья удалось спасти, но у него многочисленные осколочные ранения.

"Также 18 апреля в этом городе, где уже почти ничего не осталось, разрушили еще два дома. Три - в Лисичанске. Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей", - рассказал глава ОВА.

Разрушения в Кременной (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай проинформировал о ситуации на фронте на территории Луганской и Донецкой областей, где бойцы ВСУ за минувшие сутки отразили 7 атак врага, при этом уничтожив десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему и миномет с расчетом.

Украинские подразделения ПВО на Донбассе сбили 1 вражеский истребитель Су-30 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".