У Кремінній окупанти зруйнували ще 6 житлових будинків, по Луганській області - 12

Чиновник зазначає, що найбільше руйнувань за вчора припали саме на Кремінну.

"Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум'ям - пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання", - говорить глава ОВА.

Гайдай підкреслює, що рашисти стріляли по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди.

Крім того, в Рубіжному окупанти при обстрілі поцілили в квартиру. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки власника житла вдалося врятувати, але у нього численні осколкові поранення.

"Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три - у Лисичанську. Поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксувати в безпечне місце та евакуювати людей", - розповів глава ОВА.

Руйнування в Кремінній (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай поінформував про ситуації на фронті на території Луганської та Донецької областей, де бійці ЗСУ за минулу добу відбили 7 атак ворога, при цьому знищивши десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему і міномет з розрахунком.

Українські підрозділи ППО на Донбасі збили 1 ворожий винищувач Су-30 і 4 безпілотники типу "Орлан-10".