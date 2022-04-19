У Кремінній окупанти зруйнували ще 6 житлових будинків, по Луганській області - 12

Російські окупанти зруйнували в Кремінній інфраструктуру і ще 6 будинків, а по Луганській області таких нових пошкоджень житлових будівель зафіксовано 12 за минулу добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
Чиновник зазначає, що найбільше руйнувань за вчора припали саме на Кремінну.
"Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум'ям - пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання", - говорить глава ОВА.
Гайдай підкреслює, що рашисти стріляли по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди.
Крім того, в Рубіжному окупанти при обстрілі поцілили в квартиру. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки власника житла вдалося врятувати, але у нього численні осколкові поранення.
"Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три - у Лисичанську. Поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксувати в безпечне місце та евакуювати людей", - розповів глава ОВА.
Руйнування в Кремінній (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Гайдай поінформував про ситуації на фронті на території Луганської та Донецької областей, де бійці ЗСУ за минулу добу відбили 7 атак ворога, при цьому знищивши десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему і міномет з розрахунком.
Українські підрозділи ППО на Донбасі збили 1 ворожий винищувач Су-30 і 4 безпілотники типу "Орлан-10".
Нагадаємо, 18 квітня війська РФ увійшли до Кремінної, і в місті зав'язалися вуличні бої. Пізніше глава Луганської ОВА пояснив, що військові ЗСУ відійшли від Кремінної, позаяк окупанти просто почали рівняти місто з землею.
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