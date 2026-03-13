По Кременчуцькому НПЗ було 320 "прильотів": Шмигаль розкрив масштаб атак на завод

Росіяни тисячами ракет та дронів намагаються знищити українську нафтопереробку. Лише по Кременчуцькому НПЗ "прилетіло" 69 ракет та близько 260 дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.
"Зараз більшість контрактів по постачанню палива виконуються, хоча на початку місяця з цим були певні проблеми. За березень місяць Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу", - заявив Шмигаль.
За його словами, в резервах України є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого цього року було 64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн відповідно.
"Найбільше поставок іде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж 10 країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами, допомагаємо всюди, де можемо", - додав міністр енергетики.
Він також додав, що ні для кого тут не секрет, що росіяни тисячами ракет і дронів намагаються знищити українську енергетику, в тому числі нафтопереробку. По одному Кременчуцькому нафтопереробному заводу Росія витратила більше 60 ракет.
"Це фактично приходи 60 ракет – крилаті і балістичні, а також 260 дронів, які вдарили по цьому підприємству. Запущено було в бік цього підприємства здійснено значно більше", - підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, що російські війська з початку повномасштабного вторгнення здійснили кілька масованих атак на Кременчуцький НПЗ, у наслідок серії обстрілів на підприємстві вирували масштабні пожежі.
Також зазначимо, що на тлі конфлікту США та Ірану цінники на пальне на українських АЗС знову поповзли вгору. Якщо ще вчора преміальний дизель можна було знайти дешевше, то сьогодні на одній з АЗС він впритул наблизився до 82 грн, а газ в одній з мереж майже досяг позначки у 45 грн.