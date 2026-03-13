По Кременчугскому НПЗ было 320 "прилетов": Шмыгаль раскрыл масштаб атак на завод

"Сейчас большинство контрактов по поставке топлива выполняются, хотя в начале месяца с этим были определенные проблемы. За март месяц Украина уже импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в резервах Украины есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля этого года было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн соответственно.

"Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В общем поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство на постоянном контакте с сетями, помогаем везде, где можем", - добавил министр энергетики.

Он также добавил, что ни для кого здесь не секрет, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нефтепереработку. По одному Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу Россия потратила более 60 ракет.

"Это фактически приходи 60 ракет - крылатые и баллистические, а также 260 дронов, которые ударили по этому предприятию. Запущено было в сторону этого предприятия осуществлено значительно больше", - подытожил Шмыгаль.