RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

По Кременчугскому НПЗ было 320 "прилетов": Шмыгаль раскрыл масштаб атак на завод

12:29 13.03.2026 Пт
2 мин
Удары по Кременчугскому НПЗ существенно повлияли на рынок нефтепродуктов в Украине
aimg Константин Широкун
Фото: Денис Шмыгаль (president.gov.ua)

Россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую нефтепереработку. Только по Кременчугскому НПЗ "прилетело" 69 ракет и около 260 дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Читайте также: Дизель под 82, а газ - по 45: крупные АЗС подняли цены 13 марта

"Сейчас большинство контрактов по поставке топлива выполняются, хотя в начале месяца с этим были определенные проблемы. За март месяц Украина уже импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в резервах Украины есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля этого года было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн соответственно.

"Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В общем поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство на постоянном контакте с сетями, помогаем везде, где можем", - добавил министр энергетики.

Он также добавил, что ни для кого здесь не секрет, что россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нефтепереработку. По одному Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу Россия потратила более 60 ракет.

"Это фактически приходи 60 ракет - крылатые и баллистические, а также 260 дронов, которые ударили по этому предприятию. Запущено было в сторону этого предприятия осуществлено значительно больше", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, что российские войска с начала полномасштабного вторжения совершили несколько массированных атак на Кременчугский НПЗ, в результате серии обстрелов на предприятии бушевали масштабные пожары.

Также отметим, что на фоне конфликта США и Ирана ценники на топливо на украинских АЗС снова поползли вверх. Если еще вчера премиальный дизель можно было найти дешевле, то сегодня на одной из АЗС он вплотную приблизился к 82 грн, а газ в одной из сетей почти достиг отметки в 45 грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кременчугский НПЗНПЗДенис ШмыгальБензин