ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кременчуге и Сумах раздались взрывы во время тревоги

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 12:11
В Кременчуге и Сумах раздались взрывы во время тревоги Иллюстративное фото: в Кременчуге и Сумах раздались взрывы (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кременчуге Полтавской области и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что во время сообщения о взрывах воздушная тревога охватила более половины областей Украины.

Однако по состоянию на 12:07 было объявлено об отбое ракетной опасности по всем областям.

Ранее в Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов бомбардировщиков Ту-22м3.

Трагическая дата

Отметим, что ровно год назад, 27 июня 2022 года, российские оккупанты обстреляли Кременчуг ракетами Х-22. Одна ракета попала в торговый центр "Амстор", где находились около тысячи человек, а вторая - в стадион "Кремень-Арена". Из-за обстрела ТЦ погибли по меньшей мере 19 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Сумская область Взрыв воздушная тревога
NEWS
ВСУ ведут успешные наступательные операции на трех направлениях, - Генштаб
ВСУ ведут успешные наступательные операции на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта