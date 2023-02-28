У Кременчуці під час тривоги пролунав вибух
У Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері 28 лютого пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:38 години. Сталося це майже після сигналу про ракетну небезпеку.
Водночас у мережі пишуть про вибух у місті Кременчук.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
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У Кременчуці пролунав ще один вибух.
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Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунані розповів, що звуки вибухів, які чули жителі області, - робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА.
Нагадаємо, ввечері 28 лютого у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Її причиною став запуск іранських дронів-камікадзе росіянами.
До слова, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що Росія може завдати масованого ракетного удару упродовж найближчих двох діб.
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