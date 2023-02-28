У Кременчуці під час тривоги пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:38 години. Сталося це майже після сигналу про ракетну небезпеку.

Водночас у мережі пишуть про вибух у місті Кременчук.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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У Кременчуці пролунав ще один вибух.

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Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунані розповів, що звуки вибухів, які чули жителі області, - робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА.