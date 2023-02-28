ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кременчуге во время тревоги раздался взрыв

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 23:43
В Кременчуге во время тревоги раздался взрыв Фото: В Кременчуге во время тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Кременчугском районе Полтавской области вечером 28 февраля раздались взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 23:38 часов. Произошло это почти после сигнала ракетной опасности.

В то же время в сети пишут о взрыве в городе Кременчуг.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Обновлено (00:02)

В Кременчуге раздался еще один взрыв.

Обновлено (00:13)

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунани рассказал, что звуки взрывов, которые слышали жители области, - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БПЛА.

Напомним, вечером 28 февраля в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.

К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может нанести массированный ракетный удар в течение ближайших двух суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Полтавская область Война России против Украины
NEWS
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление