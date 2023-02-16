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В Кременчуге две ракеты попали в объект инфраструктуры

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Кременчуг, Четверг 16 февраля 2023 10:20
В Кременчуге две ракеты попали в объект инфраструктуры Фото: оккупанты ночью атаковали Полтавскую область ракетами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области ночью зафиксировали российские дроны и ракеты. Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Ночью две российские ракеты попали в инфраструктурный объект в Кременчуге. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, во время ночной атаки в Полтавской области зафиксировали группу вражеских дронов, в частности в Полтавском районе. Лунин отметил, что сработала противовоздушная оборона. О результатах ее работы глава области не сообщил.

В Кременчуге две ракеты попали в объект инфраструктуры

Фото: россияне атаковали объект инфраструктуры в Кременчуге (t.me/DMYTROLUNIN)

Напомним, россияне ночью выпустили по Украине более трех десятков ракет, из них половину сбили.

Так, во Львовской области три ракеты попали в объект критической инфраструктуры, также есть попадание в Кировоградской области.

В городе Павлоград Днепропетровской области ракеты попали в предприятие и частный дом.

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