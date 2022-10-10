У Кременчуці чутно звуки вибухів

Сьогодні, 10 жовтня, в Кременчуці Полтавської області пролунали звуки вибухів. В районі працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

"У Кременчуці чули вибух. Залишайтесь в укриттях. Не публікуйте фото та відео", - йдеться у повідомленні.

Кременчуцький міський голова Віталій Малецький закликав зберігати спокій. Повітряна тривога була оголошена ще о 16:40.

"Чекайте офіційну інформацію", - заявив Малецький.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.

Оновлено 17:54

Віталій Малецький заявив, що в результаті знищення ворожої цілі уламки впали на подвір’я у декількох районах.

"Це свідчить про те, що під час повітряної тривоги життєво важливо знаходитися в укритті", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Лунін повідомив, що силами ППО було збито ракету в Кременчуцькому районі.

Оновлено 17:57

Очільник Полтавської області уточнив, що вдалося збити дві ракети.

"Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.