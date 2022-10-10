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У Кременчуці чутно звуки вибухів

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Кременчук, Понеділок 10 жовтня 2022 17:27
У Кременчуці чутно звуки вибухів Фото: У Кременчуці чутно звуки вибуху (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 10 жовтня, в Кременчуці Полтавської області пролунали звуки вибухів. В районі працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Кременчуці чули вибух. Залишайтесь в укриттях. Не публікуйте фото та відео", - йдеться у повідомленні.

Кременчуцький міський голова Віталій Малецький закликав зберігати спокій. Повітряна тривога була оголошена ще о 16:40.

"Чекайте офіційну інформацію", - заявив Малецький.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.

Оновлено 17:54

Віталій Малецький заявив, що в результаті знищення ворожої цілі уламки впали на подвір’я у декількох районах.

"Це свідчить про те, що під час повітряної тривоги життєво важливо знаходитися в укритті", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Лунін повідомив, що силами ППО було збито ракету в Кременчуцькому районі.

Оновлено 17:57

Очільник Полтавської області уточнив, що вдалося збити дві ракети.

"Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Кременчуці пролунали вибухи. Це були звуки протиповітрянної оборони.

Раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Києву загинули щонайменше вісім людей.

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