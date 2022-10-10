ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кременчуге слышны звуки взрывов

Новина українською →
Кременчуг, Понедельник 10 октября 2022 17:27
В Кременчуге слышны звуки взрывов Фото: В Кременчуге слышны звуки взрыва (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 10 октября, в Кременчуге Полтавской области раздались звуки взрывов. В районе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Кременчуге слышали взрыв. Оставайтесь в укрытиях. Не публикуйте фото и видео", - говорится в сообщении.

Кременчугский городской голова Виталий Малецкий призвал сохранять покой. Воздушная тревога была объявлена еще в 16.40.

"Ждите официальную информацию", - заявил Малецкий.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе работает ПВО.

Обновлено 17:54

Виталий Малецкий заявил , что в результате уничтожения вражеской цели обломки упали во двор в нескольких районах.

"Это говорит о том, что во время воздушной тревоги жизненно важно находиться в укрытии", - говорится в сообщении.

Дмитрий Лунин сообщил , что силами ПВО была сбита ракета в Кременчугском районе.

Обновлено 17:57

Глава Полтавской области уточнил, что удалось сбить две ракеты.

"Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Кременчуге раздались взрывы. Это были звуки противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что 10 октября российские кафиры нанесли массированный удар по Украине .

Также мы писали, чтов результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Полтавская область Война в Украине
NEWS
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят