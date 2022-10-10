В Кременчуге слышны звуки взрывов
Сегодня, 10 октября, в Кременчуге Полтавской области раздались звуки взрывов. В районе работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Кременчуге слышали взрыв. Оставайтесь в укрытиях. Не публикуйте фото и видео", - говорится в сообщении.
Кременчугский городской голова Виталий Малецкий призвал сохранять покой. Воздушная тревога была объявлена еще в 16.40.
"Ждите официальную информацию", - заявил Малецкий.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе работает ПВО.
Обновлено 17:54
Виталий Малецкий заявил , что в результате уничтожения вражеской цели обломки упали во двор в нескольких районах.
"Это говорит о том, что во время воздушной тревоги жизненно важно находиться в укрытии", - говорится в сообщении.
Дмитрий Лунин сообщил , что силами ПВО была сбита ракета в Кременчугском районе.
Обновлено 17:57
Глава Полтавской области уточнил, что удалось сбить две ракеты.
"Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера в Кременчуге раздались взрывы. Это были звуки противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что 10 октября российские кафиры нанесли массированный удар по Украине .
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