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В Кременчуку пролунали вибухи, працює ПВО

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Неділя 09 жовтня 2022 12:46
В Кременчуку пролунали вибухи, працює ПВО Фото: в Кременчуку пролунали вибухи, працює ПВО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 жовтня, в Кременчуку Полтавської області пролунали вибухи під час тривоги. В місті працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Кременчука Віталія Малецького.

Малецький закликає містян перебувати в укриттях. Усі подробиці обіцяють розкрити пізніше.

"Чути звуки вибухів! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях! Детальна інформація згодом", - пише мер.

Як пізніше відзначив міський голова, тривога була оголошена через об’єкти, що схожі на безпілотники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 жовтня росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

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Кременчук Російська Федерація Полтавская область
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