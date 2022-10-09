В Кременчуку пролунали вибухи, працює ПВО
Сьогодні, 9 жовтня, в Кременчуку Полтавської області пролунали вибухи під час тривоги. В місті працює ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Кременчука Віталія Малецького.
Малецький закликає містян перебувати в укриттях. Усі подробиці обіцяють розкрити пізніше.
"Чути звуки вибухів! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях! Детальна інформація згодом", - пише мер.
Як пізніше відзначив міський голова, тривога була оголошена через об’єкти, що схожі на безпілотники.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 жовтня росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.