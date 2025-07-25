У Кременчуці прогриміли вибухи на тлі загрози балістики

Нагадаємо, ввечері 24 липня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 23:00 у Києві та багатьох областях сходу і центру також оголошували тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Сумській області пролунали вибухи.

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