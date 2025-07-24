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У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через загрозу балістики

Четвер 24 липня 2025 23:14
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У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через загрозу балістики
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, КМВА і Карту повітряних тривог України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомляють військові.

У КМВА також повідомили про тривогу в Києві через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:12 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через загрозу балістики

Оновлено 23:32

Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги у місті Києві та області. Також пішли відбої тривог по інших областях.

Повітряні атаки Росії

Російський агресор продовжує завдавати терористичних ударів по тилових містах України.

В ніч на четвер, 24 липня, загарбники атакували ударними дронами Одесу. В місті пошкоджені пам'ятки архітектури, спалахнула пожежа на ринку "Привоз" і обвалився під'їзд багатоповерхівки.

Вранці у четвер загарбники атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждали понад 40 людей.

Також агресор вдарив авіабомбами по Костянтинівці у Донецькій області. Через удар загинули двоє людей.

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