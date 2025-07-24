У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомляють військові.

У КМВА також повідомили про тривогу в Києві через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:12 карта повітряних тривог України виглядала так:

Оновлено 23:32

Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги у місті Києві та області. Також пішли відбої тривог по інших областях.