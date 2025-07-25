В Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

В городе Кременчуг Полтавской области прогремели взрывы. Военные сообщали об угрозе применения баллистического вворужения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне, Воздушные силы ВСУ и председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.
"Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга. В укрытие!", - сообщили военные в 23:58.
"В Полтавской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Когут.
Напомним, вечером 24 июля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.
Около 23:00 в Киеве и многих областях востока и центра также объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Впоследствии в Сумской области прогремели взрывы.
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