В Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Напомним, вечером 24 июля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около 23:00 в Киеве и многих областях востока и центра также объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Впоследствии в Сумской области прогремели взрывы.

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