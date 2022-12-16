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Кременчук залишився без світла та тепла

Фото: Кременчук залишився без світла та опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кременчук сьогодні, 16 грудня, через екстрені відключення світла в Полтавській області залишився без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького.

"Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення", - зазначив він.

Міський голова закликав жителів закрити вікна в оселях та максимально зберігати тепло в будинках.

Нагадаємо, що по всій Україні триває повітряна тривога, у Києві, Харкові, Запоріжжі та низці регіонів пролунали вибухи, а також повідомляють про роботу ППО.

Крім того, в Україні внаслідок обстрілу масові перебої зі світлом.

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