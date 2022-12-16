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Кременчуг остался без света и тепла

Фото: Кременчуг остался без света и отопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кременчуг сегодня, 16 декабря, из-за экстренных отключений света в Полтавской области остался без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого.

"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления", - отметил он.

Городской голова призвал жителей закрыть окна в домах и максимально сохранять тепло в домах.

Напомним, что по всей Украине продолжается воздушная тревога, в Киеве, Харькове, Запорожье и ряде регионов раздались взрывы, а также сообщают о работе ПВО.

Кроме того, в Украине в результате обстрела массовые перебои со светом.

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