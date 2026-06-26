Кременчук вночі атакували дрони та балістика: у місті блекаут, під ударом була промисловість

Обстріли Кременчука

Нагадаємо, у березні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни атакують нафтопереробні підприємства України, застосовуючи тисячі ракет і дронів. Він зазначив, що лише по НПЗ у Кременчуці прилетіло понад 60 ракет і близько 250 безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 14 травня, під час комбінованої атаки РФ по Україні, ворог завдав удару по Кременчуку. Тоді в результаті ворожого обстрілу були атаковані об’єкти енергетики, промисловість, склади та житловий сектор.