UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кременчук вночі атакували дрони та балістика: у місті блекаут, під ударом була промисловість

07:41 26.06.2026 Пт
1 хв
Що розповіла місцева влада про атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: фахівці вже працюють над відновленням електропостачання (Getty Images)

Росія в ніч на 26 червня атакувала Кременчук дронами та балістикою. Ворог бив по промисловості, наразі у місті частково немає світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових обʼєктах. Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Дяківнич додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас інформації про постраждалих, на щастя, не було.

Оновлено о 07:45

"За інформацією АТ "Полтаваобленерго", електропостачання відновлено", - уточнив Дяківнич.

Обстріли Кременчука

Нагадаємо, у березні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни атакують нафтопереробні підприємства України, застосовуючи тисячі ракет і дронів. Він зазначив, що лише по НПЗ у Кременчуці прилетіло понад 60 ракет і близько 250 безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 14 травня, під час комбінованої атаки РФ по Україні, ворог завдав удару по Кременчуку. Тоді в результаті ворожого обстрілу були атаковані об’єкти енергетики, промисловість, склади та житловий сектор.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КременчукПолтавська областьВійна в УкраїніБлекаут