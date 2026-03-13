По Кременчуцькому НПЗ було 320 "прильотів": Шмигаль розкрив масштаб атак на завод

Росіяни тисячами ракет та дронів намагаються знищити українську нафтопереробку. Лише по Кременчуцькому НПЗ "прилетіло" 69 ракет та близько 260 дронів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

"Зараз більшість контрактів по постачанню палива виконуються, хоча на початку місяця з цим були певні проблеми. За березень місяць Україна вже імпортувала майже 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу", - заявив Шмигаль.

За його словами, в резервах України є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого цього року було 64 тисячі тонн бензину і 83 тисячі тонн відповідно.

"Найбільше поставок іде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом поставки здійснюються з більш ніж 10 країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами, допомагаємо всюди, де можемо", - додав міністр енергетики.

Він також додав, що ні для кого тут не секрет, що росіяни тисячами ракет і дронів намагаються знищити українську енергетику, в тому числі нафтопереробку. По одному Кременчуцькому нафтопереробному заводу Росія витратила більше 60 ракет.

"Це фактично приходи 60 ракет – крилаті і балістичні, а також 260 дронів, які вдарили по цьому підприємству. Запущено було в бік цього підприємства здійснено значно більше", - підсумував Шмигаль.