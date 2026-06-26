Кременчуг ночью атаковали дроны и баллистика: в городе блекаут, враг бил по промышленности

Обстрелы Кременчуга

Напомним, в марте министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что россияне атакуют нефтеперерабатывающие предприятия Украины, применяя тысячи ракет и дронов. Он отметил, чтотолько по НПЗ в Кременчуге прилетело более 60 ракет и около 250 беспилотников .

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 14 мая, во время комбинированной атаки РФ по Украине, враг нанес удар по Кременчугу. Тогда в результате вражеских обстрелов были атакованы объекты энергетики, промышленность, склады и жилищный сектор .