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Кременчуг ночью атаковали дроны и баллистика: в городе блекаут, враг бил по промышленности

07:41 26.06.2026 Пт
1 мин
Что рассказали местные власти об атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
Кременчуг ночью атаковали дроны и баллистика: в городе блекаут, враг бил по промышленности Фото: специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения (Getty Images)
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Россия в ночь на 26 июня атаковала Кременчуг дронами и баллистикой. Враг бил по промышленности, пока в городе частично нет света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВД Виталия Дьяковнича.

"Ночью враг атаковал Кременчугский район. Зафиксировано попадание ракет и БПЛА по промышленным объектам. В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Дьяковнич добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время, информации о пострадавших, к счастью, не было.

Обновлено в 07:45

"По информации АО "Полтаваоблэнерго", электроснабжение восстановлено", - уточнил Дякивнич.

Обстрелы Кременчуга

Напомним, в марте министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что россияне атакуют нефтеперерабатывающие предприятия Украины, применяя тысячи ракет и дронов. Он отметил, чтотолько по НПЗ в Кременчуге прилетело более 60 ракет и около 250 беспилотников .

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 14 мая, во время комбинированной атаки РФ по Украине, враг нанес удар по Кременчугу. Тогда в результате вражеских обстрелов были атакованы объекты энергетики, промышленность, склады и жилищный сектор .

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