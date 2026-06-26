Кременчуг ночью атаковали дроны и баллистика: в городе блекаут, враг бил по промышленности

Россия в ночь на 26 июня атаковала Кременчуг дронами и баллистикой. Враг бил по промышленности, пока в городе частично нет света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВД Виталия Дьяковнича.

Дьяковнич добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время, информации о пострадавших, к счастью, не было.

"Ночью враг атаковал Кременчугский район. Зафиксировано попадание ракет и БПЛА по промышленным объектам. В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Обстрелы Кременчуга

Напомним, в марте министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что россияне атакуют нефтеперерабатывающие предприятия Украины, применяя тысячи ракет и дронов. Он отметил, чтотолько по НПЗ в Кременчуге прилетело более 60 ракет и около 250 беспилотников .

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 14 мая, во время комбинированной атаки РФ по Украине, враг нанес удар по Кременчугу. Тогда в результате вражеских обстрелов были атакованы объекты энергетики, промышленность, склады и жилищный сектор .