Кременчук після атаки РФ: місту частково повернули воду, електрику відновлюють за графіками

За словами міської влади, водопостачання вже частково відновлено завдяки використанню автономних джерел живлення. Енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним включенням електропостачання за графіками.

Найпроблемнішою залишається ситуація з теплопостачанням - воно потребує значних ресурсів і залучення резервних потужностей. Попри це, фахівці вже виконують необхідні роботи, щоб відновити тепло в домівках містян якнайшвидше.

"Робимо все можливе, щоб упродовж цієї доби місто повернулося до звичного ритму життя! Від усієї громади дякуємо рятувальникам, енергетикам, працівникам водоканалу, теплових підприємств та всім, хто зараз працює для стабілізації ситуації. У такі моменти важлива підтримка одне одного, бо тільки разом ми сильні", - пише Малецький.