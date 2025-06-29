Кременчук під комбінованим обстрілом: ракети та дрони атакували місто

Так, у ніч на 29 червня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Кременчуку Полтавської області. Місто атакували одночасно крилатими ракетами, "Кинджалами" та ударними дронами "Шахед".

Так, близько 02:15 Повітряні сили України зафіксували рух "Кинджалів" і крилатих ракет у напрямку Кременчука.

Вже за кілька хвилин, близько 02:20, кореспонденти Суспільного заявили, що у місті пролунали численні вибухи.

У Повітряних силах також підтвердили загрозу ще двох швидкісних цілей о 02:28 та 02:31, які прямували на Кременчук.

Наразі офіційної інформації про руйнування чи постраждалих поки що немає.

Разом з тим, очільник Полтавської ОВА Володимир Когут написав у соцмережах, що у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств.

“Чергова масована комбінована атака ворога. На Полтавщині працювала ППО. Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на цей час не надходило. Загроза актуальна! До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!”, - сказано в офіційному повідомленні.