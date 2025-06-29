Кременчук під комбінованим обстрілом: ракети та дрони атакували місто

У ніч на 29 червня Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку. Місто опинилось під комбінованим обстрілом ракет і дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Так, у ніч на 29 червня російські війська завдали потужного комбінованого удару по Кременчуку Полтавської області. Місто атакували одночасно крилатими ракетами, "Кинджалами" та ударними дронами "Шахед".
Так, близько 02:15 Повітряні сили України зафіксували рух "Кинджалів" і крилатих ракет у напрямку Кременчука.
Вже за кілька хвилин, близько 02:20, кореспонденти Суспільного заявили, що у місті пролунали численні вибухи.
У Повітряних силах також підтвердили загрозу ще двох швидкісних цілей о 02:28 та 02:31, які прямували на Кременчук.
Наразі офіційної інформації про руйнування чи постраждалих поки що немає.
Разом з тим, очільник Полтавської ОВА Володимир Когут написав у соцмережах, що у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств.
“Чергова масована комбінована атака ворога. На Полтавщині працювала ППО. Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на цей час не надходило. Загроза актуальна! До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!”, - сказано в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, що попередня масована комбінована атака на Кременчук відбулася 21 червня. Тоді ворог пошкодив житлові квартали міста, також постраждали об'єкти енергетики.
А ось атаку на Кременчук 15 червня ЗМІ назвали однією з найпотужніших на місто за весь час повномасштабної війни.
Тоді, за словами голови Полтавської ОВА, удари були завдані по об'єктах енергетичної та аграрної інфраструктури Кременчуцької громади. Внаслідок атаки також постраждали приватний будинок, легковий автомобіль і лінія електропередач.
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Нагадаємо, що цієї ночі повітряну тривогу оголошували у багатьох регіонах України через масований ракетно-дроновий обстріл.