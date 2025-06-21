Понад 40 вибухів, пожежі і касетні снаряди: все про масований удар по Кременчуку

Росія другий тиждень поспіль масовано б'є по Кременчуку Полтавської області. Вночі 21 червня місто знову зазнало комбінованого удару.

РБК-Україна розповідає, що відомо про масований обстріл Кременчука.

Комбінований удар

Після опівночі 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів у низці областей, зокрема і в Полтавській області. За повідомленням місцевих ЗМІ, перші вибухи у Кременчуці було чутно близько 00:30.

Після цього вибухи не припинилися. Станом на 02:00 місцеві жителі нарахували не менше 40 вибухів. Росіяни також атакували Кременчук ракетами різних типів.

Повітряні сили доповіли, що загалом росіяни цієї ночі випустили по Україні 272 дрони та 8 ракет, а саме:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети "Калібр";

2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Сили ППО знешкодили 252 дрони (140- збили, 112 - локаційно втрачено), три "Іскандери" (1 - локаційно втрачений), один "Кинджал" (1 - локаційно втрачений) та один "Калібр" (1 - локаційно втрачений).

Як зазначають військові, основний напрямок удару ворога - Кременчук, зафіксовано влучання у місті.

Наслідки атаки

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Місцеві ЗМІ ще вночі писали про потужні пожежі у Кременчуці, а зранку - про запах диму.

За даними ДСНС та Полтавської ОВА, одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Кременчуку (t.me/dsns_telegram)

Мер міста Кременчук Віталій Малецький уточнив, що також постраждали житлові квартали міста. За його словами, пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки (здебільшого вибиті вікна), а також автомобілі.

Фото: пошкодження будинків у Кременчуці (kg.ua)

Небезпечні боєприпаси

Поліція повідомила, що росіяни вночі застосували для обстрілу боєприпаси з касетними елементами.

"Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні елементи мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Фото: у Кременчуці виявили касетні боєприпаси (t.me/police_polt_obl)

Жителям Кременчуцького району заборонили наближатися до касетних снарядів, переміщати їх чи переносити. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно негайно телефонувати до поліції за номером 102 або звертатися до ДСНС.