Кременчуг под комбинированным обстрелом: ракеты и дроны атаковали город

В ночь на 29 июня Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу. Город оказался под комбинированным обстрелом ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Так, в ночь на 29 июня российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Кременчугу Полтавской области. Город атаковали одновременно крылатыми ракетами, "Кинжалами" и ударными дронами "Шахед".
Так, около 02:15 Воздушные силы Украины зафиксировали движение "Кинжалов" и крылатых ракет в направлении Кременчуга.
Уже через несколько минут, около 02:20, корреспонденты Общественного заявили, что в городе раздались многочисленные взрывы.
В Воздушных силах также подтвердили угрозу еще двух скоростных целей в 02:28 и 02:31, которые направлялись на Кременчуг.
Сейчас официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
Вместе с тем, глава Полтавской ОГА Владимир Когут написал в соцсетях, что в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий.
"Очередная массированная комбинированная атака врага. На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Угроза актуальна! До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях!", - сказано в официальном сообщении.
Напомним, что предыдущая массированная комбинированная атака на Кременчуг состоялась 21 июня. Тогда враг повредил жилые кварталы города, также пострадали объекты энергетики.
А вот атаку на Кременчуг 15 июня СМИ назвали одной из самых мощных на город за все время полномасштабной войны.
Тогда, по словам главы Полтавской ОГА, удары были нанесены по объектам энергетической и аграрной инфраструктуры Кременчугской общины. В результате атаки также пострадали частный дом, легковой автомобиль и линия электропередач.
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Напомним, что этой ночью воздушную тревогу объявляли во многих регионах Украины из-за массированного ракетно-дронового обстрела.