Кременчуг под комбинированным обстрелом: ракеты и дроны атаковали город

Так, в ночь на 29 июня российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Кременчугу Полтавской области. Город атаковали одновременно крылатыми ракетами, "Кинжалами" и ударными дронами "Шахед".

Так, около 02:15 Воздушные силы Украины зафиксировали движение "Кинжалов" и крылатых ракет в направлении Кременчуга.

Уже через несколько минут, около 02:20, корреспонденты Общественного заявили, что в городе раздались многочисленные взрывы.

В Воздушных силах также подтвердили угрозу еще двух скоростных целей в 02:28 и 02:31, которые направлялись на Кременчуг.

Сейчас официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Вместе с тем, глава Полтавской ОГА Владимир Когут написал в соцсетях, что в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий.

"Очередная массированная комбинированная атака врага. На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Угроза актуальна! До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях!", - сказано в официальном сообщении.