"Кременчуг" узнал потенциальных соперников в хоккейном еврокубке
Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила список команд-участниц Континентального кубка сезона-2025/26. Среди них - чемпион Украины "Кременчуг", который будет представлять страну в престижном еврокубке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Обновленный формат и соперники
В будущем сезоне турнир пройдет по несколько измененному формату. Из 14-ти участников, восемь - будут стартовать с первого раунда и бороться в двух группах за две путевки в полуфинал.
На этом этапе сыграют:
- "Кременчуг" (Украина)
- "Мого" (Латвия)
- "Будапешт" (Венгрия)
- "Дьордьой" (Румыния)
- "Панкс Вильнюс" (Литва)
- "Сисак" (Хорватия)
- "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Нарва" (Эстония)
Города, где пройдут матчи, будут определены после жеребьевки групп. Мини-турниры первого раунда запланированы на 17-19 октября. Победители групп выйдут в полуфинальный раунд, который состоится в ноябре.
В полуфинале к четырем победителям первого раунда присоединятся шесть рейтинг-фаворитов соревнования:
- "ГКС Катовице" (Польша)
- "Ноттингем Пантерс" (Великобритания)
- "Хернинг Блю Фокс" (Дания)
- "Дюк д'Анже" (Франция)
- "Торпедо" Усть-Каменогорск (Казахстан)
- "Кортина" (Италия)
Этот этап пройдет в ноябре. По две лучшие команды из полуфинальных групп выйдут в грандфинал, который состоится 15-18 января 2026 года. Хозяином решающего этапа станет одна из команд-участниц.
Второй шанс "Кременчуга"
Для "Кременчуга" это будет второе в истории выступление в Континентальном кубке. Впервые коллектив с Полтавщины играл в европейском соревновании в сезоне-2022/23, однако не смог преодолеть первый этап.
"Кременчуг" представляет Украину как действующий чемпион. В драматичной финальной серии клуб одолел "Киев Кэпиталз" со счетом 4:3 по победам.
В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.
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