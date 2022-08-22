В Кременчуге во время разборки завалов на ТЭЦ возник пожар

Пожар вспыхнул во время разборки завалов на теплоэлектроцентрали. На месте уже работают спасатели.

"Во время разборки завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков масел и строительного мусора. На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что 24 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Кременчугской ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу. В середине мая россияне еще раз нанесли ракетный удар по территории ТЭЦ.

Позже местные власти заявили, что до начала отопительного сезона в Кременчуге попытаются восстановить ТЭЦ, но жителей призвали искать альтернативные источники тепла.

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