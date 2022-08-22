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В Кременчуге во время разборки завалов на ТЭЦ возник пожар

Фото: на Кременчугской ТЭЦ вспыхнул пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Кременчуге Полтавской области возник пожар на ТЭЦ, которая ранее подверглась ракетным ударам. Там загорелись остатки масел и мусора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого в Telegram.

Пожар вспыхнул во время разборки завалов на теплоэлектроцентрали. На месте уже работают спасатели.

"Во время разборки завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков масел и строительного мусора. На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что 24 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Кременчугской ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу. В середине мая россияне еще раз нанесли ракетный удар по территории ТЭЦ.

Позже местные власти заявили, что до начала отопительного сезона в Кременчуге попытаются восстановить ТЭЦ, но жителей призвали искать альтернативные источники тепла.

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КременчугТЭЦПожар