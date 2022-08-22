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У Кременчуку під час розбирання завалів на ТЕЦ виникла пожежа

Фото: на Кременчуцькій ТЕЦ спалахнула пожежа (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталія Юрченко

У Кременчуку Полтавської області виникла пожежа на ТЕЦ, яка раніше зазнала ракетних ударів. Там загорілися залишки мастила та сміття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Малецького у Telegram.

Пожежа спалахнула під час розбирання завалів на теплоелектроцентралі. На місці вже працюють рятувальники.

"Під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося загоряння залишків мастила та будівельного сміття. На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих поки що немає. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що 24 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ та нафтопереробному заводу. В середині травня росіяни ще раз завдали ракетного удару по території ТЕЦ.

Пізніше місцева влада заявила, що до початку опалювального сезону у Кременчуку спробують відновити ТЕЦ, але жителів закликали шукати альтернативні джерела тепла.

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КременчукТЭЦПожежа