Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна - в ТЭЦ.

"Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой", - заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин..