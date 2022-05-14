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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ

Новина українською →
Кременчуг , Суббота 14 мая 2022 05:52
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне нанесли удар высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна - в ТЭЦ.

"Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой", - заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин..

Напомним, россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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