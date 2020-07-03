В Кременчуге полицейский сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации

Инцидент произошел во время одевания наручников
Прокуратура Кременчуга Полтавской области открыла уголовное дело против полицейского, который сломал руку местному жителю. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия, сотрудники батальона местной патрульной полиции приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.
"Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой одел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", - говорится в сообщении.
Полицейскому вменяют превышение служебных полномочий с применением насилия.
Напомним, в Государственном бюро расследований рассказали, сколько полицейских подозревается в применении пыток к задержанным.
Ранее в ГБР сообщали, что расследуют несколько тысяч уголовных дел по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.
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Автор: Роман Калиниченко