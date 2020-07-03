У Кременчуці поліцейський зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації

Фото: чоловік у наручниках (РБК-Україна)

Інцидент стався під час одягання наручників

Прокуратура Кременчука Полтавської області відкрила кримінальну справу проти поліцейського, який зламав руку місцевому жителю. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

За даними слідства, співробітники батальйону місцевої патрульної поліції приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації.

"Один з патрульних заломив чоловікові руки за спину і силою вдягнув кайданки. В результаті такого застосування спецзасобу потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток передпліччя", - йдеться в повідомленні.

Поліцейському закидають перевищення службових повноважень із застосуванням насильства.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань розповіли, скільки поліцейських підозрюється у застосуванні тортур до затриманих.

Раніше у ДБР повідомляли, що розслідують кілька тисяч кримінальних справ за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, у тому числі тортур.

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Автор: Роман Калиниченко