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Кременчуг объявляет трехдневный траур по погибшим от ракетного удара по ТЦ

Фото: Кременчуг объявляет трехдневный траур (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ. Он продлится 28, 29 и 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Виталия Малецкого.

Флаги приспустят, массовые мероприятия запретят

"28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий", - написал Малецкий.

Как отметил мэр, это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга.

Напомним, вчера, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

И уже по состоянию на это утро число погибших возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести, сейчас спасатели продолжают работать на месте.

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Кременчугракетный удар