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Кременчук оголошує триденну жалобу за загиблими від ракетного удару по ТЦ

Фото: Кременчук оголошує триденну жалобу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ. Вона триватиме 28, 29 та 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Віталія Малецького.

Прапори приспустять, масові заходи заборонять

"28, 29 та 30 червня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів", - написав Малецький.

Як зазначив мер, це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

І вже станом на цей ранок кількість загиблих зросла до 18, а ще 36 людей вважаються зниклими безвісти, наразі рятувальники продовжують працювати на місці.

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Кременчукракетный удар