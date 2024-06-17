Кредиторы отказались от предложения Киева по реструктуризации долга

Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации коммерческого долга на сумму около 20 млрд долларов в ходе официальных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соглашение с держателями международных облигаций, которое позволяло Украине приостановить выплаты после вторжения России в страну в 2022 году, истекает в августе.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжены, и ожидает, что правительство достигнет соглашения к 1 августа.

Официальные переговоры с держателями облигаций ведутся уже почти две недели с целью реструктуризации долга, чтобы сохранить доступ к международным рынкам и одновременно выполнить требования Международного валютного фонда (МВФ) о реструктуризации.

Однако предложение правительства и встречное предложение держателей облигаций продемонстрировали большие различия между тем, как стороны ожидали реструктуризацию.

"Хотя Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к соглашению об условиях реструктуризации в течение периода консультаций, (они) продолжат взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих советников", - говорится в заявлении правительства Украины. При этом отмечается, что правительство также продолжит двусторонние переговоры с другими инвесторами.

Марченко заявил, что экономика страны находится в "хрупком равновесии", которое зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны партнеров. "Своевременная реструктуризация долга является важной частью этой поддержки. Чтобы побеждать в войнах, сильные армии должны опираться на сильную экономику", - сказал он.

Позиция держателей облигаций

Владельцы облигаций заявили, что предложение правительства Украины требовало списания, которое "значительно превышало рыночные ожидания", что соответствовало списанию на 20%.

Это предложение представляет "существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины и основной цели восстановления доступа к рынкам капитала при первой же возможности", добавили они.

Последствия для Украины

Невозможность договорится о реструктуризации технически будет означать дефолт Украины. Однако в Киеве стремятся избежать этого с помощью договоренностей с кредиторами.

В марте агентство S&P Global Ratings считало "практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам". Агентство заявило, что снизит рейтинг Украины до SD (выборочный дефолт) во время реструктуризации.

Однако в агентстве считали, что Украина завершит официальные переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами к середине текущего года.