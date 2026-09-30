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Кредити з державною доплатою 5,5%: нові умови для великого бізнесу

13:00 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Кредити з державною доплатою 5,5%: нові умови для великого бізнесу Фото: Уряд розширив програму пільгового кредитування великого бізнесу (Getty Images)
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Уряд розширив програму пільгового кредитування великого бізнесу: окрім розподіленої генерації, пільгові кредити тепер охоплюють паливну та складську інфраструктуру, переробну промисловість і оборотний капітал роздрібної торгівлі. Ліміт – до 1 млрд гривень для групи пов'язаних компаній.

Детальніше про умови механізму за постановами уряду №594 і №1156 – у матеріалі РБК-Україна "Страхування в глухому куті: фонд допомоги для бізнесу вперся в податки і брак коштів".

Пільгові кредити стали основним інструментом держави для залучення приватних грошей у відбудову.

"Держава дає вам ресурс вартістю інфляції, ви вкладаєте свій ресурс паралельно – і поїхали відбудовувати", – описав принцип заступник міністра економіки Єгор Перелігін на Форумі економічної стійкості Forbes Ukraine.

Що дає програма

Держава компенсує частину відсотків через Національну установу розвитку: позичальник платить базову ставку мінус 5,5 п. р., решту доплачує бюджет. Торговим компаніям кредити доступні на поповнення оборотного капіталу – для розрахунків із виробниками і постачальниками за поставлені товари.

Хто наступний у черзі

Мінекономіки доопрацьовує зміни до постанови №28 – програми доступних кредитів "5-7-9%". Зміни розраховані на тих, "хто працює з рітейлерами, з постачальниками, виробниками, які працюють на постачання у великі мережі".

Окрім того, відомство розглядає ширше застосування політичного страхування ризиків (PRI) у комбінації з довгостроковими кредитами західних партнерів. Ця послідовність кроків може допомогти зробити кредити для українських підприємств більш доступними.

Нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки збитки українського бізнесу від атак РФ можуть сягати 10 мільярдів доларів.

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