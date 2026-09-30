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Кредиты с государственной доплатой 5,5%: новые условия для крупного бизнеса

13:00 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Кредиты с государственной доплатой 5,5%: новые условия для крупного бизнеса Фото: Правительство расширило программу льготного кредитования крупного бизнеса (Getty Images)
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Правительство расширило программу льготного кредитования крупного бизнеса: кроме распределенной генерации льготные кредиты теперь охватывают топливную и складскую инфраструктуру, перерабатывающую промышленность и оборотный капитал розничной торговли. Лимит – до 1 млрд. гривен для группы связанных компаний.

Подробнее об условиях механизма по постановлениям правительства №594 и №1156 – в материале РБК-Украина "Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку средств".

Льготные кредиты стали основным инструментом государства для привлечения частных денег в восстановление.

"Государство дает вам ресурс стоимостью инфляции, вы вкладываете свой ресурс параллельно – и поехали восстанавливать", – описал принцип замминистра экономики Егор Перелигин на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine.

Что дает программа

Государство компенсирует часть процентов через Национальное учреждение развития: заемщик платит базовую ставку минус 5,5 т.р., остальное доплачивает бюджет. Торговым компаниям кредиты доступны для пополнения оборотного капитала – для расчетов с производителями и поставщиками за поставленные товары.

Кто следующий в очереди

Минэкономики дорабатывает изменения в постановление №28 – программы доступных кредитов "5-7-9%". Изменения рассчитаны на тех, "кто работает с ритейлерами, с поставщиками, производителями, работающими на поставку в большие сети".

Кроме того, ведомство рассматривает более широкое применение политического страхования рисков (PRI) в сочетании с долгосрочными кредитами западных партнеров. Эта последовательность шагов может помочь сделать кредиты для украинских предприятий более доступными.

Напомним, по оценке Минэкономики убытки украинского бизнеса от атак РФ могут достигать 10 миллиардов долларов .

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