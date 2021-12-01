С кредитами на жилье и без "требования 60 дней": закон о переселенцах хотят изменить

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала изменения в закон о переселенцах с оккупированных территорий. Законопроект №4487 поддержали 304 народных депутата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Изменения предполагают уточнения понятия внутренне перемещенных лиц. Также предлагается сократить срок принятия решения о взятии на учет переселенцев с 15 до 7 рабочих дней.

Также документом регулируются права внутренне перемещенных лиц на жилье путем реализации государственных и местных программ. Речь идет о жилье социального и временного назначения, а также предоставлении низкопроцентных кредитов на покупку жилья.

Кроме того, предлагается отменить 6-месячный срок, на который в соответствии с действующим законодательством переселенец обеспечивается жильем для временного проживания.

Но самое заметное изменение коснется пенсионеров с оккупированных территорий, которые ездят за пенсией в подконтрольные районы. В частности, предлагается увеличить срок отсутствия переселенца по месту жительства на подконтрольной территории с 60 дней до 9 месяцев, а в случае особых причин - до 9 месяцев.

Согласно действующему законодательству, если переселенец отсутствует на подконтрольной территории более 60 дней, его снимают с учета и прекращают действие соответствующей справки. В случае пенсионеров на основании этого приостанавливается выплата пенсий, возобновить которую можно только при повторной постановке на учет. Причем невыплаченные за этот период деньги пенсионеры до сих пор не могут получить, поскольку с 2014 года не утвержден порядок их выплаты.

На сегодняшний день "требование 60 дней" не действует из-за карантина.