З кредитами на житло і без "вимоги 60 днів": закон про переселенців хочуть змінити

Верховна рада України в першому читанні підтримала зміни до закону про переселенців з окупованих територій. Законопроект №4487 підтримали 304 народних депутати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зміни передбачають уточнення поняття внутрішньо переміщених осіб. також пропонується скоротити термін прийняття рішення про взяття на облік переселенців з 15 до 7 робочих днів.

Також документом регулюються права внутрішньо переміщених осіб на житло шляхом реалізації державних і місцевих програм. Йдеться про житло соціального та тимчасового призначення, а також надання низькопроцентних кредитів на покупку житла.

Крім того, пропонується скасувати 6-місячний термін, на який відповідно до чинного законодавства переселенець забезпечується житлом для тимчасового проживання.

Але найпомітніша зміна торкнеться пенсіонерів з окупованих територій, які їздять за пенсією до підконтрольних районів. Зокрема, пропонується збільшити термін відсутності переселенця за місцем проживання на підконтрольній території з 60 днів до 9 місяців, а в разі особливих причин - до 9 місяців.

Згідно з чинним законодавством, якщо переселенець відсутній на підконтрольній території більше 60 днів, його знімають з обліку і припиняють дію відповідної довідки. У випадку пенсіонерів на підставі цього припиняється виплата пенсій, поновити яку можна тільки при повторному взятті на облік. Причому невиплачені за цей період гроші пенсіонери досі не можуть отримати, оскільки з 2014 року не затверджено порядок їх виплати.

На сьогоднішній день "вимога 60 днів" не діє через карантин.